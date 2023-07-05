Edremit Belediyesi Gaziilyas Mahallesi Kışlalar Caddesi'ni Yeniliyor

Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gaziilyas Mahallesi Kışlalar Caddesi'nde yeni yol yapım çalışmalarına devam ediyor. 7 bin metrekare parke taş, yağmur suyu oluğu, kaldırım ve peyzaj düzenlemeleriyle cadde, modern bir görünüme kavuşacak.

Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yeni yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Edremit Belediyesi'nde sürdürülen yol çalışmaları kapsamında Gaziilyas Mahallesi Kışlalar Caddesi yenileniyor.

7 bin metrekare parke taş, yağmur suyu oluğu, kaldırım ve peyzaj düzenlemeleriyle Gaziilyas Mahallesi Kışlalar Caddesi, eskisinden daha da modern bir görünüme kavuşarak, vatandaşa kolaylık sağlayacak. Çalışmalar son hızla devam ederken; ilgili ekipler güvenli bir çalışma alanı oluşturarak herhangi bir aksiliğin yaşanmaması için bütün tedbirleri aldı. Çalışmalar program dahilinde bağlantılı cadde ve sokaklarda da devam edecek.