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Edirneli güreşçiler Bulgaristan'da 6 madalya kazandı

Edirneli güreşçiler Bulgaristan'da 6 madalya kazandı
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Edirne Serhad Şehri Spor Kulübü sporcuları, Bulgaristan'daki Uluslararası Trakiets Cup Serbest Güreş Turnuvası'nda 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazandı.

Edirne Serhad Şehri Spor Kulübü sporcuları, Bulgaristan'da düzenlenen güreş turnuvasında 6 madalya kazandı.

Bulgaristan'ın Filibe kentinde 19-20 Haziran'da düzenlenen Uluslararası Trakiets Cup Serbest Güreş Turnuvası'na Bulgaristan, Yunanistan, Kosova, Romanya, Kuzey Makedonya, Moldova ve Türkiye'yi temsilen Edirne Serhad Şehri Spor Kulübü sporcuları katıldı.

392 sporcunun mücadele ettiği turnuvada Buğra Özdemir + 75 kiloda birinci, Ahmet Çiftçi 75 kiloda birinci, Yavuz Selim Akcan da 59 kiloda birinci oldu.

Sporculardan Turgut Alırat 48 kiloda ikinci olurken, Arda Bilgin 57 kiloda üçüncü, Ali Rüzgar Koçak da 42 kiloda üçüncü olarak kürsüde yer aldı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
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