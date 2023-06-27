Edirnekapı Şehitliği Kurban Bayramı Arifesinde Ziyaretçi Akınına Uğradı

-, KURBAN bayramı arifesinde Edirnekapı Şehitliği ziyaretçi akınına uğradı.Şehit yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit mezarları başında dua edildi, kuran-ı kerim okundu. Şehit Enver Yorulmaz'ın babası Yusuf Yorulmaz, "Evin tek oğluydu. Vatan için şehit düştü. 18 arkadaşıyla beraber Tunceli'de şehit düştü" dedi. Yorulmaz, "Allah devletimizi, milletimizi, vatan askerimizi, polisimizi korusun. Devamlı dua ediyoruz devletimize, polisimize, askerimize. Biz de isterdik ki oğlumuz gelsin, bizim elimizi öpsün bayram sabahı. Bayramlaşalım, kucaklaşalım. Kucaklaşamadık. O bize hasret gitti. Biz ona hasret kaldık. En son telefonda konuştuğumuzda 'Beni çok mu özlediniz' dedi. 'Tabii ki oğlum seni özledik. Nasıl özlemeyiz' dedik. İnşallah 'Allah nasip ederse gelirim' dedi. 'Bekleme beni baba' dedi. 'Allah nasip ederse gelirim' dedi. 2 gün sonra bayrağa sarılı geldi. Bize şerefini bıraktı her şey vatan için diyoruz" dedi.Şehit İbrahim Akpınar'ın kardeşi Kenan Akpınar ise, " Terör her zaman lanet ediyoruz. O kadar zaman geçti. Ellerine de hiçbir şey geçmedi. Kendi kendilerine zarar veriyorlar" diye konuştu.Şehitliği ziyaret eden Sedat Tulumdaş da, "Her arife günü gelmeye özen gösteriyorum. Yaklaşık bir 10 seneyi geçti. Her arife günü, Ramazan ve Kurban Bayramlarında arife günleri geliyoruz biz buraya. Ailemden kimse yok burada. Özgür bir şekilde yaşıyorsak şehitler sayesinde" şeklinde konuştu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel