Edirne Valisi Sanayi Sitesinde Esnaf Ziyaretinde Bulundu

Edirne Valisi Yunus Sezer, sanayi sitesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sezer, dükkanları gezerek esnafa hayırlı işler diledi.

Sezer, Edirne Yeni Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Ayhan Çiftçi ve Edirne Küçük Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Başkanı Cafer Rokovet ile de görüştü.

Görüşmede, sanayide yürütülen çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.