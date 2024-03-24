Edirne Valisi Musabeyli Korusu ve Mesire Alanı'nda İncelemede Bulundu
Edirne Valisi Yunus Sezer, Musabeyli Korusu ve Mesire Alanı'nda incelemede bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 300 dönüm alan üzerine kurulu mesire alanında İl Özel İdaresi ekiplerinin düzenleme çalışmaları sürüyor.
Alanı gezen Vali Sezer, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Mesire alanı içerisinde piknik üniteleri, çocuk oyun alanları, macera parkı, kır lokantası ve basketbol sahası yer alacak.
Düzenleme çalışmalarının birinci etabı 15 Mayıs'ta tamamlanarak alan vatandaşların hizmetine sunulacak.