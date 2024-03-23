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Edirne Okul Sporları Ritmik Cimnastik Müsabakaları Sonuçlandı

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Edirne Okul Sporları Ritmik Cimnastik Müsabakaları sona erdi.

Edirne Pera Cimnastik Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Mimar Sinan Spor Salonu'nda 3 farklı kategoride düzenlenen müsabakalarda kulübün 11 sporcusu dereceye girdi.

Küçükler kategorisinde Damla Kanat birinci, Zeynep Öykü Çakıroğlu ikinci, İlke Akbuz üçüncü oldu.

Minikler A kategorisinde Ece Bozkurt birinci, Zeynep Uz üçüncü, Elif Meryem Odabaşı dördüncü oldu.

Minikler B kategorisinde de Deniz Ecem Yıldırım ve Gülfem Arda birinciliği paylaşırken, Birce Derya Hazneci ikinci, Zeynep Miray Karataş üçüncü, Aden Lara Kiremitçi de dördüncü oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp antrenörlerinden Banu Seri, Edirne'de iddialı sporcular yetiştirmek amacıyla Eylül 2023'te kulübü kurduklarını belirtti.

Sporcularıyla kısa sürede çok güzel işler yaptıklarını dile getiren Seri, "Sporcularımıza farklı vizyon katmak ve uluslararası deneyim kazandırmak için yurt dışından bu spordaki iddialı isimleri de getirerek çeşitli kamplar düzenliyoruz. Son olarak sömestir tatilinde Azerbaycan Spor Bakan Yardımcısı Mariana Vasileva'nın katkılarıyla Azerbaycan'ın cimnastik sporundaki dünyaca ünlü isimlerden Zuleykha İsmailova'yı 10 günlük bir kamp için Edirne'ye getirdik ve sporcularımızla birlikte antrenman imkanı sağladık." ifadelerini kullandı.

Antrenörlerden Yağmur Vardar da çalışmalarımızın ilk meyvelerini okul sporlarında elde ettikleri büyük başarıyla aldıklarını belirtti.

Disiplinli ve planlı çalışmayla çok daha güzel işler yapacaklarına inandığını aktaran Vardar, "Mayıs'ta Bulgaristan'da yapılacak Uluslararası Alegro Cup'a hazırlanıyoruz. Edirne'de cimnastik sporunu sevdirmek ve başarılı sporcular yetiştirmek hedefiyle çıktığımız bu yolda bize güvenen ve bizimle birlikte yoğun emek veren tüm sporcularımıza ve en büyük destekçilerimiz olan velilerimize teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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