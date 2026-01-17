Haberler

Trakya'da motorlu kara taşıt sayısı 771 bin 799 oldu

Güncelleme:
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıt sayısı toplam 771 bin 799 oldu. Edirne'de 208 bin 834, Kırklareli'nde 178 bin 621 ve Tekirdağ'da 384 bin 344 taşıt kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü, aralık 2025 itibariyle trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarıyla ilgili istatistik verilerini açıkladı.

Buna göre Türkiye'de aralık ayında 248 bin 205 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Motorlu kara taşıtı sayısı Edirne'de 208 bin 834, Kırklareli'nde 178 bin 621, Tekirdağ'da ise 384 bin 344 oldu.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
