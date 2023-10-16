Edirne İtfaiyesi, örtü yangınlarına hava üfleme makinesi ekledi

Edirne Belediyesi, örtü yangınlarına müdahale etmek için hava üfleme makinesini ekipmanlarına ekledi. Bu sistem Türkiye'deki ilk belediye tarafından kullanılıyor.

Edirne İtfaiyesi, örtü yangınlarında kullanılacak, hava üfleme makinesini de ekipmanlarına ekleyerek, bu sistemi kullanan Türkiye'deki ilk belediye oldu.

Edirne Belediyesi, kentin ihtiyaçları yönünde araç filosu ile personel kadrosunu genişletmeye ve güçlendirmeye devam ediyor. Personel sayısını arttıran, modern ekipmanlar ile hizmet kalitesini yükselten, Trakya'da tek olma özelliğine sahip, AB projesi kapsamında araç filosuna kazandırdığı kaza kırım ve kurtarma aracı ile olaylara müdahale eden ve bünyesinde 12 adet donanımlı itfaiye aracı ile 1 adet öncü müdahale aracı bulunduran Edirne İtfaiyesi, örtü yangınlarına bundan sonra hava üfleme makinesi ile müdahale edecek.

"Her yatırımımızda önce insan canı, insan sağlığı" diyen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Göreve geldiğimiz 2014 yılında ilk olarak, uzun yıllar eski terminal alanında derme çatma binalarda; zor şartlar ve imkansızlar içinde hizmet veren Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü modern bir binaya kavuşturduk. Yeni binada itfaiye personeli daha iyi çalışma koşullarına kavuşurken aynı zamanda Edirne İtfaiyesinin daha donanımlı bir hale gelmesi için çalışmalarımızı sürdürdük. Modern ekipmanlarla ile itfaiyemizin hizmet kalitesini arttırdık" diye konuştu.

Edirne İtfaiyesi'nin gücüne güç katmaya devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Modern ekipmanlarımıza bir yenisini daha ekledik. Orman yangını ve anız yangınlarına ekiplerimiz hava üfleme makinesi ile daha çabuk ve etkili müdahale edecek. Yanan madde üzerine kuvvetli olarak üflenen hava ile alevin sönmesine ve yanan maddenin ısısının azal­masını sağlanacak. Bu sistemi kullanan Türkiye'deki ilk belediyeyiz" dedi.