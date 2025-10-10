Haberler

Edirne İdare Mahkemesi'nden Jeotermal Kuyulara Durdurma Kararı

Edirne İdare Mahkemesi'nden Jeotermal Kuyulara Durdurma Kararı
Edirne'nin Keşan ilçesinde özel bir firmanın açmak istediği jeotermal kuyular için 'ÇED gerekli değildir' kararının yürütmesi, Edirne İdare Mahkemesi tarafından durduruldu. Bu karar, bölgedeki doğal yaşamı ve tarım alanlarını koruma mücadelesinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde özel bir firma tarafından açılmak istenen jeotermal kuyulara karşı 'ÇED gerekli değildir' kararının yürütmesi, Edirne İdare Mahkemesi tarafından durduruldu.

Keşan ilçesine bağlı Kılıç, Türkmen, Akçeşme ve Boztepe köyleri sınırları içerisine özel bir şirket tarafından jeotermal kaynak arama amaçlı sondaj çalışması projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinin yürütmesi, Edirne İdare Mahkemesi tarafından durduruldu. Keşan Kent Konseyi'nde konuya ilişkin basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasına Boztepe Köyü Sulama Kooperatifi Başkanı ve Boztepe Köyü Muhtarı Hasan Akdeniz, Kılıçköy Muhtarı Sezgin Tabak, Akçeşme Köyü Muhtarı Ali Nalbantlar, Türkmen Köyü Muhtarı Sait Binbay, Keşan Kent Konseyi Başkanı Uğur Özdağlı ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

'YAŞAM HAKKI MÜCADELESİ'

Basın açıklamasını okuyan Hasan Akdeniz, hukuk mücadelesinin sonucunu anlatarak, "Doğayı, suyu, toprağı ve köy yaşamını korumak için aylardır verilen mücadelenin sonunda adalet konuştu. Edirne İdare Mahkemesi, Boztepe, Türkmen, Akçeşme ve Kılıçköy bölgelerinde planlanan jeotermal arama ve seracılık projesine dair 'ÇED gerekli değildir' kararının yürütmesini durdurdu. Gerekçe çok net. 'Telafisi mümkün olmayan zararlar doğabilir' dedi.

Doğayı korumaya devam edeceklerini belirten Akdeniz, "Bu topraklar yüzlerce yıldır tarımın, emeğin, alın terinin toprağıdır. Şimdi o toprak, kendi evlatlarını korumuştur. Artık bu dava yalnızca Boztepe'nin değil, tüm Trakya'nın, tüm Türkiye'nin doğa hakkı mücadelesidir. Jeotermal enerji adı altında başlatılan bu girişim içme suyu kaynaklarımızı, tarım arazilerimizi, yaşam alanlarımızı tehdit ediyordu. Mahkemenin kararı, sadece bir yasal durdurma değil, geleceğimize sahip çıkmanın tescilidir. Bu karar, çocuklarımıza bırakacağımız en temiz mirasın yaşanabilir bir doğa olduğunu gösterdi. Artık gözümüzü ayırmadan, yeni süreçte doğamızı korumaya devam edeceğiz. Bu sadece bir dava değil, yaşam hakkı mücadelesidir. Telafisi olmayan zararlar olmadan önce, adalet 'dur' dedi" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
