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Keşan'da Sinek ve Haşere İlaçlaması Sürüyor

Keşan'da Sinek ve Haşere İlaçlaması Sürüyor
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Keşan Belediyesi, yaz aylarında artan sinek ve haşerelere karşı ilçe genelinde ilaçlama çalışması yürütüyor. Ekipler, çöp konteynerlerinde düzenli ilaçlama yaparken, insan sağlığına zarar vermeyen maddeler kullanıyor. Ayrıca Edirne Ticaret Borsası'nda tarım ve dış ticaret projeleri görüşüldü.

Keşan'da sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması sürüyor.

Keşan Belediyesi ekipleri, yaz aylarında artan sinek ve uçan haşerelere karşı ilçe genelinde ilaçlama çalışması yürütüyor.

Belediyenin Veteriner Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, vektörle mücadele ekipleri ilçe merkezindeki çöp konteynerlerinde düzenli ilaçlama gerçekleştiriyor.

Ekipler ayrıca uçkun, karasinek ve larvalara karşı mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalarda insan sağlığına zarar vermeyen maddeler kullanılırken, vatandaşlardan gelen talepler de değerlendirmeye alınıyor.

Edirne Ticaret Borsasında tarım ve dış ticaret projeleri değerlendirildi

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ali Topçu, Edirne Ticaret Borsasını ziyaret etti.

Edirne Ticaret Borsasından yapılan açıklamaya göre, Topçu, Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk ile bir araya geldi.

Yönetim Kurulu üyeleri Recep İriş ve Oğuz Kurban'ın da yer aldığı görüşmede, il ve bölge ekonomisine katkı sağlayabilecek projeler değerlendirildi.

Görüşmede, tarım ve dış ticaret alanlarında bölgeye değer katabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA
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