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Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
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Edirne Amatör Spor Kulüpleri (ASFK) ve Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği ile Edirne Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Edirne Amatör Spor Kulüpleri (ASFK) ve Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği ile Edirne Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Meriç Sosyal Tesislerinde düzenlenen törende Edirne'nin spor altyapısının güçlendirilmesi ve gençlere daha fazla imkan sunulması adına hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

ASKF Kulüp Başkanı Muzaffer Yıldırım'a, sporculara ve katılımcılara teşekkür eden Akın, protokolün hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

Meriç'te yarıyıl sinema etkinliği

Meriç Kaymakamlığınca öğrencilere yönelik yarıyıl sinema etkinliği düzenlendi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Büyükdoğanca İlkokulu Sinema Salonu'nda gerçekleştirilen sinema etkinliğinde öğrenciler patlamış mısır ve içecek eşliğinde animasyon filmi izledi.

Enez'de DSİ dere temizliği yaptı

Enez ilçesinde DSİ ekipleri dere temizliği gerçekleştirdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ekipler Abdurrahim, Büyükevren, Şehitler, Vakıf ve Çeribaşı köylerindeki dere temizliği yaptı.

DSİ ekiplerine teşekkür eden Kaymakam Muhammed Emin Tutal çalışmaların süreceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Ömer Çakıcı - Güncel
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