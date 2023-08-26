Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Emniyet Müdürü Karaburun, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Gürkan'a teşekkür etti.

Gürkan da Karaburun'a görevinde başarı diledi.

Üreticiler ekipman desteği

Edirne'de üreticilere 5 milyon 688 bin 589 liralık makine ekipman desteği sağlandı.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kırsal ekonomik altyapı yatırımlarının desteklenmesi kapsamında Edirne'de makine ekipman alımlarını tamamlayan üreticilere ödemeleri yapıldı.

Destekler kapsamında üreticilerin hesaplarına 5 milyon 688 bin 589 lira aktarıldı.

Müftü Başoğlu'na ziyaret

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, Edirne Müftüsü Hasan Başoğlu'nu ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Başoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Tekin'e teşekkür etti.

Müftü Başoğlu'na görevinde başarı dileyen Tekin, "Diyanet İşleri Başkanlığı'mız, İl Müftülüğümüz dinimizin inanç, ibadet ve ahlak esaslarını milletimize anlatan ve bu esasların milletçe yaşanması için büyük gayret sarf eden çok önemli kurumlarımızdır. Kendilerine çalışmalarında Allah'tan muvaffakiyetler dilerim." ifadelerini kullandı.

Tekin, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına yönelik eylemlerin de kabul edilemez olduğunu belirtti.