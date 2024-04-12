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Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren 3 düzensiz göçmen yakalandı

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Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde, yasa dışı yollarla yurda giren 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler yaptıkları çalışmalarda Lalapaşa'ya bağlı Süleymandanişment köyünde, yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 3 kişiyi yakaladı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Lalapaşa Edirne Güvenlik Politika Güncel Haberler

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