Edirne Tarım ve Orman Müdürü Köse yaban mersini hasadına katıldı

Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, İpsala'nın Kumdere köyünde yaban mersini hasadına katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan açıklamaya göre, Ahmet Tarık Pamukçu'ya ait işletmeyi ziyaret eden Köse, üretim sahasında incelemelerde bulunarak hasada katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Köse, yaban mersini yetiştiriciliğinin bölgede modern tarım uygulamalarıyla her geçen gün geliştiğini belirterek, alternatif tarımsal üretimin yaygınlaştırılmasının önemli olduğunu ifade etti.

Değişen iklim koşullarına uyum sağlayabilecek alternatif ürünlerin bölge tarımına kazandırılması amacıyla çalışmaların sürdüğünü aktaran Köse, üretimin artırılması, üreticilerin desteklenmesi ve sürdürülebilir tarımın güçlendirilmesi için çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini kaydetti.

Ziyarette, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Volkan Diriker ve İpsala Tarım ve Orman Müdürü Simge Ünlüsoy da yer aldı.