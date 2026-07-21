Haberler

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Köse yaban mersini hasadına katıldı

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Köse yaban mersini hasadına katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, İpsala'nın Kumdere köyünde yaban mersini hasadına katılarak alternatif tarımın önemini vurguladı.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, İpsala'nın Kumdere köyünde yaban mersini hasadına katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan açıklamaya göre, Ahmet Tarık Pamukçu'ya ait işletmeyi ziyaret eden Köse, üretim sahasında incelemelerde bulunarak hasada katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Köse, yaban mersini yetiştiriciliğinin bölgede modern tarım uygulamalarıyla her geçen gün geliştiğini belirterek, alternatif tarımsal üretimin yaygınlaştırılmasının önemli olduğunu ifade etti.

Değişen iklim koşullarına uyum sağlayabilecek alternatif ürünlerin bölge tarımına kazandırılması amacıyla çalışmaların sürdüğünü aktaran Köse, üretimin artırılması, üreticilerin desteklenmesi ve sürdürülebilir tarımın güçlendirilmesi için çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini kaydetti.

Ziyarette, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Volkan Diriker ve İpsala Tarım ve Orman Müdürü Simge Ünlüsoy da yer aldı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin eşi dahil 15 kişi gözaltında

Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Valinin eşi de gözaltında
CHP'li başkan için AK Parti iddiası: İstifa edeceğim, Cumhurbaşkanına ilettik

CHP'li başkan AK Parti'ye geçiyor: İstifamı Cumhurbaşkanına ilettik
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den gece yarısı kadro değişikliği

Fenerbahçe'den gece yarısı kadro değişikliği
Fenerbahçeli İsmail'e büyük şok: Evliliği geçerli saymıyorum

Fenerbahçeli İsmail'e büyük şok: Evliliği geçerli saymıyorum
YKS'nin şampiyonları belli oldu! İşte Türkiye birincileri

YKS'nin şampiyonları belli oldu
Alaçatı'daki fahiş fiyatlar isyan ettirdi: Gelmeyin, durum korkunç

Gözde tatil beldesinde fiyatlar isyan ettirdi: Gelmeyin, durum korkunç
Adı Galatasaray ile anılan Jhon Duran yeni takımının formasını giydi

Adı Galatasaray ile anılıyordu! Yeni takımının formasını giydi
Yeşilçam efsanesi Bilge Zobu yıllar sonra ilk kez görüntülendi

Yeşilçam efsanesi yıllar sonra ilk kez görüntülendi
Yenilgiyi hazmedemeyip futbolculara saldıran Paredes'e dev ceza yolda

Bu saldırının bedeli ağır oldu!