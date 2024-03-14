Edirne'de tır dorsesinde 2 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de jandarma ekiplerince bir tırın dorsesinde 2 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Lalapaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir tırı durdurdu.

Tırda yapılan aramada dorse içerisinde 2 Mısır uyruklu yakalandı. Göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Tır sürücüsü gözaltına alındı.