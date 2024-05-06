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Edirne'de Son 4 Ayda 883 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Edirne Valisi Yunus Sezer, son dört ayda sınır kapılarında 883 kilogram uyuşturucu madde ve 200 bin 340 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildiğini açıkladı. Vali Sezer, uyuşturucuyla mücadele konusunda alınan önlemlerin artarak devam ettiğini belirtti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, "Son dört ayda sınır kapılarımız dahil 883 kilogram uyuşturucu madde ve 200 bin 340 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi." dedi.

Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, bağımlılıkla mücadele etmenin herkesin ortak sorumluluğunda olduğunu belirtti.

Uyuşturucu maddelerin, virüs gibi, bir toplumu mahvettiğini ifade eden Vali Sezer, uyuşturucuyla mücadele konusunda alınan önlemlerin artarak devam ettiğini söyledi.

Uyuşturucuyla mücadele konusunda yoğun bir çalışma sürdürdüklerinin altını çizen Vali Sezer, "Hem bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz hem de mücadele kapsamında gerekli önlemleri alıyoruz. Uyuşturucularla ilgili yakalamalarda son 4 ayı dikkate aldığımızda bir önceki döneme göre yüzde 74 artış söz konusu. Son 4 ayda sınır kapılarımız dahil 883 kilogram uyuşturucu madde ve 200 bin 340 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi." dedi.

Sezer, uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli sayısında da geçen yıla göre yüzde 25 artış olduğunu, mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Yunus Sezer Edirne Güvenlik Hukuk Politika Güncel Haberler

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