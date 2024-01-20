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Edirne'de polisleri taşıyan servis aracı ile otobüs çarpıştı

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Edirne'de Kapıkule Gümrük Kapısı'nda görevli polisleri taşıyan servis aracı ile turist taşıyan otobüs çarpıştı. Kazada 10'u polis, 11 kişi hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de polisleri taşıyan servis aracı ile otobüsün çarpışması sonucu 10'u polis, 11 kişi hafif yaralandı.

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda görevli polis memurlarını taşıyan 22 DH 245 plakalı servis aracıyla Sıddık Bozdoğan idaresindeki turist taşıyan 34 GPC 799 plakalı otobüs, Edirne-Kapıkule kara yolunun 6. kilometresinde çarpıştı.

Kazada hafif yaralanan 10'u polis 11 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, kaza yerine gelerek bilgi aldı, polislere geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların yoldan çekilmesi sonrası normale döndü.

Kaynak: AA / Güncel

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