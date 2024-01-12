Edirne'de Osmanlı'dan Bu Yana Devam Eden 1001 Hatim Duası Geleneği

Edirne'de Osmanlı'dan bu yana "1001 Hatim Duası" geleneği sürüyor.

Üç ayların ilk cuması Dar'ül Hadis Camisi'ne gelenler dua etti. Yoğun katılımla gerçekleşen programda ziyaretçilere lokma, şerbet, lokum ikram edildi.

Dar'ül Hadis Camisi İmamı Doğa Erkol, AA muhabirine, hatim geleneğinin 440'ıncısının devam ettiği caminin Osmanlı'nın en büyük hadis medreselerinden olduğunu söyledi.

Geleneğin 2. Murat döneminden bu yana 4 asırdır devam ettiğini belirten Erkol, "Her yıl üç ayların ilk cumasında her zamanki gibi yine buradayız. Dualarımızla, ikramlarımızla cemaatimizle burada buluştuk ve yürekten bir şekilde kutluyoruz." dedi.

Üç aylar boyunca camideki programların süreceğini belirten Erkol, şunları kaydetti:

"Bizler inşallah bu şekilde devletimize, milletimize, askerimize, polisimize, güvenlik güçlerimize dualar edeceğiz. Hayırseverlerimizin ikramlarını camimize gelen vatandaşlarımıza ikram ediyoruz. Üç aylar boyunca da birlik beraberlik içerisinde programlarımızı sürdüreceğiz. 1001 hatim geleneğine duaya çok sayıda kadın geliyor sabah saatlerinden bu yana bin kişiyi ağırladı camimiz, akşam namazına kadar da ziyaretçi sayısı 2 bin kişiyi geçecektir."