Edirne'de Okul Çevresi Denetimleri Gerçekleştirildi
Edirne'de polis ekipleri tarafından okulların çevresinde denetim yapıldı. Denetimlerde öğrencilerin okullara girişleri sağlandı ve şüpheli görülen kişiler GBT kontrolünden geçirildi. Denetimlerin eğitim öğretim yılı boyunca devam edeceği belirtildi.
Edirne'de okulların çevresinde polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan denetimlerde öğrencilerin okullara girişleri sağlandı.
Kent merkezindeki denetimlerde 13 ekip 28 personel görev aldı, şüpheli görülen kişiler Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünden geçirildi.
Ekipler, okul çevresindeki iş yerleri, parklar ve metruk binaları kontrol etti.
Denetimlerin eğitim öğretim yılı boyunca devam edeceği belirtildi.