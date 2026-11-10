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Edirne'de et işleme tesisleri hijyen ve izlenebilirlik için denetleniyor

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Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kent genelindeki et işleme tesislerinde gıda güvenilirliği ve hijyen koşullarını denetliyor. Denetimlerde üretim alanlarının uygunluğu, ürünlerin muhafaza ve saklama şartları, izlenebilirlik ve mevzuata uygunluk da inceleniyor.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, halkın güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla et işleme tesislerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelindeki et işleme tesislerinde gerçekleştirilen denetimlerde gıda güvenilirliği ve hijyen koşulları, üretim ve işleme alanlarının uygunluğu ile ürünlerin muhafaza ve saklama şartları kontrol ediliyor.

Denetimlerde ayrıca üretim faaliyetlerinin mevzuata uygunluğu, ürünlerin izlenebilirliği ve teknik gereklilikler de inceleniyor.

Halk sağlığının korunması, güvenilir gıda arzının sağlanması ve tüketici haklarının gözetilmesi amacıyla denetim ve kontrol faaliyetlerinin kararlılıkla devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA
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