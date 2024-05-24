Edirne'de düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimde 2 şüpheli tutuklandı

Edirne'de düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimde gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin, şüphe üzerine durdurulan 2 araçta göçmen kaçakçılığı şüphelisi Ş.D. ile N.R. yakalandı.

Araçlarda yapılan aramada 200 avro, 7 bin 210 lira ve telsiz ele geçirildi, şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine sevk edilen Ş.D. ve N.R. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.