Edirne'de düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimde 2 şüpheli tutuklandı
Edirne'de yapılan denetimde göçmen kaçakçılığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada para ve telsiz ele geçirildi.
Edirne'de düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimde gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin, şüphe üzerine durdurulan 2 araçta göçmen kaçakçılığı şüphelisi Ş.D. ile N.R. yakalandı.
Araçlarda yapılan aramada 200 avro, 7 bin 210 lira ve telsiz ele geçirildi, şüpheliler gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine sevk edilen Ş.D. ve N.R. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.