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Edirne'de Dünya Çiftçiler Günü Törenle Kutlandı

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Edirne'de düzenlenen törende çiftçiler, tarımın ve gıdanın önemine dikkat çekildi.

Edirne'de Dünya Çiftçiler Günü törenle kutlandı.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende Edirne Ziraat Odası Başkanvekili Olcay Tosun anıta çelenk sundu.

Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Ziraat Odası Genel Sekreteri Cengiz Küçükduvan, tarımın ve gıdanın, savunma sanayisi kadar önemli olduğu bir dönemin yaşandığını söyledi.

Türkiye'nin gıdada kendi kendine yeterli olabilmesi için üretimin sürmesi gerektiğini belirten Küçükduvan, "Tarlasında, bahçesinde, gece gündüz, soğuk sıcak demeden çalışan, ailesine, evine ve ülkemize üretimle destek olan başta kadın çiftçilerimiz olmak üzere tüm değerli çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun." dedi.

Törene, İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, İl Genel Meclisi üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Dünya Çiftçiler Günü Edirne Ekonomi Güncel Haberler

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