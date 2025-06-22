Edirne'de Dolu Tarım Arazilerini Vurdu, Hasar Tespit Çalışmaları Başlatıldı

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde dolu yağışı nedeniyle buğday ve ayçiçeği tarlalarında hasar tespit çalışmaları yapıldı. AK Parti Milletvekili Fatma Aksal, İl Tarım Müdürü ve TARSİM yetkilileri köylerde incelemelerde bulundu. Yaklaşık 10 bin dekar alanın zarar gördüğü belirtilirken, çiftçilere tarım sigortası yaptırmaları tavsiye edildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde doludan zarar gören buğday ve ayçiçeği tarlalarında hasar tespit çalışması yapıldı.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dolu yağışı ilçedeki Malkoç, Bayramlı, Başağıl ve Yeniköy köylerinde etkili oldu.

Ak Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt ve Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Tekirdağ Bölge Müdürü Hamit Çönte, köylere giderek zarar gören tarım arazilerinde incelemelerde bulundu.

Tarlaları gezen Aksal, Bayazıt ve Çönte, üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bayazıt, çiftçilerin ürünlerini doğal afetlere karşı güvence altına almak adına tarım sigortası yaptırmaları gerektiğini belirtti.

Hasar tespit çalışmalarının süreceğini aktaran Bayazıt, şunları kaydetti:

"Dolu yağışı nedeniyle ilk belirlemelere göre buğday ve ayçiçeği ekili yaklaşık 10 bin dekar alan zarar gördü. Yaşanan bu tür afetler, tarım sigortasının yalnızca bir tercih değil, üreticilerimiz için vazgeçilmez bir güvence sistemi olduğunu bir kez daha açıkça göstermiştir. Üreticimizin emeğini ve alın terini güvence altına alan bu sistemin daha da yaygınlaştırılması, iklim değişikliği ve ekstrem hava olaylarının arttığı bu dönemde hayati önem taşımaktadır. Üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha iletiyor, zararların en kısa sürede tespit edilmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz."

Uzunköprü'de geçen cuma akşam saatlerinde etkili olan dolu, tarım arazilerini olumsuz etkilemişti.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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