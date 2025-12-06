Haberler

Edirne'de doğalgaz yatırımları sürüyor

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne'de 2026 yılına kadar çeşitli bölgelerde doğalgaz hattı çalışmaları yapılacağını duyurdu. Gelecek yıl il genelinde 184 kilometre yeni doğalgaz hattı inşa edilecek.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne'de doğalgaz yatırımlarına hız kesmeden devam edildiğini belirtti.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, gelecek yıl il genelinde 184 kilometre yeni doğalgaz hattı yapılacağını ifade etti.

Edirne için çalışmaya devam ettiklerini belirten Aksal, şunları kaydetti:

"2026'da saha çalışmalarına başlayacağımız yerler, Kapıkule Sınır Kapısı, Enez'in Çataltepe Mahallesi, Erikli Sahili, Keşan Organize Sanayi Bölgesi. İpsala'nın Aliçopehlivan, Turpçular ve Sarpdere köyleri ise imar planları tamamlanınca başlayacak yerler arasında. Uzunköprü'nün Kurtbey köyü ve İpsala'nın İbriktepe köyü de lisans onayı bekliyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) onayının ardından bu yerlerde de çalışmalara hızla başlayacağız. Edirne'mizin her köşesine doğalgaz konforunu ulaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Kaynak: AA / Cihan Demirci

