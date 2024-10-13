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Edirne'de Çömlekköy Barajı inşaatı hızla sürüyor

Edirne'de Çömlekköy Barajı inşaatı hızla sürüyor
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Edirne'nin kuzeyindeki 56 bin 500 dekar tarım arazisini sulayacak Çömlekköy Barajı'nın inşası devam ediyor. Baraj, Tunca Nehri'nden su taşıyarak üreticilere ikinci mahsul imkanı sunacak.

Edirne'nin kuzeyinde 56 bin 500 dekar tarım arazisini suyla buluşturacak Çömlekköy Barajı'nın yapımı sürüyor.

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Edirne'de, sulu tarım imkanlarının artırılması için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce yapılan yatırımlar devam ediyor.

Kentin kuzeyindeki tarım arazilerinin suyla buluşturulması amacıyla yatırım programına alınan Çömlekköy Barajı'nın inşasına bu yaz mevsiminde başlandı. Baraj sahasında kazı çalışmaları sürüyor.

Tunca Nehri'nden 4 kilometrelik boru hattıyla su taşınacak, 22,5 milyon metreküp su tutma kapasiteli baraj, 56 bin 500 dekar tarım arazisini sulamaya açacak.

Bulgaristan sınırından merkez ilçeye kadar olan kısımdaki tarım arazilerini sulayacak barajda doluluk oranı yüksek olduğu dönemlerde nehirlere su takviyesi yapılarak ırmak suyuyla üretim yapan çiftçilerin kurak dönemdeki ihtiyacı da karşılanacak.

Çeltik, ayçiçeği ve buğday üretiminin yoğun olarak yapıldığı bölgeye yapılacak baraj, verim ve kaliteyi artırmanın yanı sıra üreticilere ikinci mahsul yetiştirme imkanı sunacak.

Kurak dönemlerdeki su sorununu baraj sayesinde aşacak üreticiler, sulu tarımla daha fazla gelir elde edecek.

Edirne'de Tunca Nehri'nin suyunun kaynak olacağı ilk barajın yapımının 3 yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

"Su sıkıntısı yaşanmayacak"

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine, uzun zamandır bekledikleri baraj projesinin başlamasından mutluluk duyduklarını anlattı.

İklim değişikliği nedeniyle bölgede son yıllarda kurak dönemler yaşandığına ve tarımsal üretimde zorluklarla karşılaşıldığına dikkati çeken Arabacı, baraj sayesinde sulu tarım imkanlarından yararlanılacağını vurguladı.

Barajın su sıkıntısını çözeceğini belirten Arabacı, "2020'de Tunca Nehri'ndeki kuraklık nedeniyle ciddi bir sorun yaşamıştık, bu yıl da benzer sorunlar yaşadık. Barajın olması, bu sorunların bitmesi anlamına gelecek. Baraj demek su sıkıntısı yaşanmayacak demek." dedi.

Arabacı, Çömlekköy Barajı'nın tarımsal üretime önemli katkı yapacağını dile getirdi.

Tunca Nehri'ndeki suyun boşa akmayacağını ve barajda toplanan suyun tarım arazilerine aktarılacağını aktaran Arabacı, şunları kaydetti:

"Nehir boyunca sulanabilir arazilerin yanında bayır araziler de sulamaya açılacak. Bu sayede suyun ulaşacağı tüm arazilerde sulama imkanı sağlanacak. Üreticiler ikinci mahsul üretimi yapma fırsatına kavuşacak. Arazilerden iki kez mahsul alınabilecek. Hem ülke ekonomisine hem de üreticilere katma değer katacak bu projenin uzun süredir hayalini kuruyorduk. Çok şükür hayata geçiyor, çalışmalar başladı. Bakanlığımızdan beklentimiz bu projenin en hızlı şekilde tamamlanması. İnşallah proje bittiğinde üreticilerimizin yüzü gülecek. Hizmetini iyi yapan üreticiler, güzel bir verim alıp ekonomiye katkı sağlayacak."

Çömlek köyünden üretici Feridun Ertürk ise yıllardır bekledikleri projenin bölge tarımına değer katacağını söyledi.

Topraklarının sulu tarımla buluşacak olmasından mutluluk duyduklarını belirten Ertürk, "Artık suya kavuşacağız, ektiğimiz ürünleri rahatlıkla sulayabileceğiz. Aynı zamanda ikinci mahsul ekme fırsatımız olacak. Bu sayede üretimimiz ve kazancımız artacak." dedi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel

Tunca Nehri Ekonomi Güncel edirne Çevre Tarım

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