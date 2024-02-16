Edirne'de boşandığı eşi tarafından öldürülen polis memuru için tören düzenlendi

Edirne'de boşandığı eşi tarafından öldürülen 37 yaşındaki polis memuru Sevda Kuş için İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Saygı duruşuyla başlayan törende konuşan İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Kuş'un başarılı bir polis memuru olduğunu söyledi.

Üzüntüsü nedeniyle konuşmakta zorluk çeken Karaburun, "Dün akşam saatlerinde ilimizde meydana gelen menfur saldırı neticesinde müdürlüğümüz personeli Sevda Kuş Hakk'ın rahmetine kavuştu. Bizim hakkımız helal olsun, Sevda sen de hakkını helal et. Sen iyi bir polistin, ruhun şad olsun." diye konuştu.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla devam eden törende dua edildi.

Tören mangasınca omuzlarda taşınarak araca konulan Kuş'un cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine götürüldü.

Törene, polis memuru Kuş'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, kurum müdürleri ve polisler katıldı.

Olay

Süloğlu İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser A.Y, boşandığı eşi Sevda Kuş'u Fatih Mahallesi'ndeki evinde tabancasıyla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçmış, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılan Sevda Kuş ise müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.