Edirne'de bir evde 16 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de bir evde 16 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında Çavuşbey Mahallesi'nde çalışma yaptı.

Ekipler, 5. Sokak'taki bir evde 16 düzensiz göçmen yakaladı.

Farklı uyruklardaki düzensiz göçmenler, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.