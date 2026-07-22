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Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
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Edirne'de balıkçı barınakları için yatırım projeleri değerlendirildi; Damla Gönüllülük Hareketi öğrencileri AFAD'ı ziyaret ederek bilgilendirme aldı.

Edirne'de balıkçı barınaklarına yönelik yatırımlar değerlendirildi.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trakya Kalkınma Ajansı iş birliğinde, kentteki balıkçı barınaklarına yönelik yatırım projelerinin ele alındığı çevrim içi değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Müdürü İslam Köse'nin başkanlığındaki toplantıda, balıkçı barınaklarında hayata geçirilmesi planlanan yatırımlar, mevcut altyapının iyileştirilmesine yönelik ihtiyaçlar ve Trakya Kalkınma Ajansı destekleri kapsamında uygulanabilecek proje önerileri değerlendirildi.

Barınakların modernizasyonu, kıyı altyapısının güçlendirilmesi ve balıkçılara sunulan hizmetlerin geliştirilmesine yönelik yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya Trakya Kalkınma Ajansı Teknoloji ve Sanayi Birim Başkanı Dr. Mehmet Karaman, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Mustafa Cankaya ve ilgili teknik personel katıldı.

- Damla Gönüllülük Hareketi'nden AFAD'a ziyaret

Damla Gönüllülük Hareketi üyesi öğrenciler Edirne İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünü ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gönüllülük Çalışmaları Daire Başkanlığı tarafından yürütülen Damla Gönüllülük Hareketi kapsamında Edirne'de bulunan gönüllü öğrenciler, AFAD'a ziyaret gerçekleştirdi.

AFAD İl Müdürü Cengiz Karakuş tarafından karşılanan gönüllülere, kurumun görev ve sorumluluk alanları, afet ve acil durum yönetimine yönelik yürütülen çalışmalar ile eğitim, farkındalık ve gönüllülük faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Ziyarette ayrıca AFAD'ın arama ve kurtarma araçları ile müdahalelerde kullandığı ekipmanlar tanıtıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
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