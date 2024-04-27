Edirne'de 38 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de güvenlik güçleri tarafından yapılan denetimlerde, yasa dışı yollarla yurda giren 38 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren 38 düzensiz göçmen yakalandı.
Güvenlik güçleri, kentte düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimler kapsamında yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen Suriye, Afganistan ve Pakistan uyruklu 38 kişiyi yakaladı.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.