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Edirne'de 11 kilo 50 gram skunk ele geçirildi

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Edirne'de bir otomobilde 11 kilo 50 gram skunk ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında bir otomobili takibe aldı.

Kent girişinde durdurulan otomobilde, narkotik dedektör köpeği Kongar ile yapılan aramada, 11 kilo 50 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü M.O.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Edirne Güvenlik Kaçakçılık Güncel Haberler

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