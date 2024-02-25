Edirne'de 100. Yıl İlkokulu için ihale tarihi belirlendi

Edirne'de yapılması planlanan 24 derslikli 100. Yıl İlkokulu için ihale tarihi alındı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, mart ayı sonunda ihale işlemleri tamamlanarak çalışmalara başlanacak.

Yeni yerleşim bölgesine yapılacak ilkokulun nisan ayında yapım çalışmalarına başlanması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne Valisi Yunus Sezer, desteklerinden dolayı Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin ve bakanlık yetkililerine teşekkür etti.