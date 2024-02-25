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Edirne'de 100. Yıl İlkokulu için ihale tarihi belirlendi

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Edirne'de yapılması planlanan 24 derslikli 100. Yıl İlkokulu için ihale tarihi alındı. Mart ayı sonunda ihale işlemleri tamamlanacak ve nisan ayında yapım çalışmalarına başlanacak. Edirne Valisi Yunus Sezer, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin ve bakanlık yetkililerine teşekkür etti.

Edirne'de yapılması planlanan 24 derslikli 100. Yıl İlkokulu için ihale tarihi alındı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, mart ayı sonunda ihale işlemleri tamamlanarak çalışmalara başlanacak.

Yeni yerleşim bölgesine yapılacak ilkokulun nisan ayında yapım çalışmalarına başlanması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne Valisi Yunus Sezer, desteklerinden dolayı Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin ve bakanlık yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Edirne Eğitim Güncel Haberler

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