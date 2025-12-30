Haberler

Edirne'de yılbaşı öncesi gıda denetimi gerçekleştirildi
Edirne Belediyesi, yılbaşı öncesinde vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerini artırdı. Zabıta ekipleri, pastaneler ve fırınlar gibi gıda işletmelerinde hijyen, üretim süreçleri ve ürünlerin son kullanma tarihlerini inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yürütülen denetimler kapsamında, yılbaşı döneminde gıda tüketiminin yoğunlaştığı pastaneler, kuruyemişçiler, fırınlar ve gıda satışı yapılan işletmelerde kontroller gerçekleştirildi.

Denetimlerde işletmelerin hijyen koşulları, ürünlerin üretim ve saklama süreçleri, son kullanma tarihleri ile gramaj ve fiyat etiketleri incelendi.

Mevzuata aykırı durumların tespit edildiği işletmelere gerekli uyarılar yapılırken, kurallara uygun faaliyet gösteren esnafa da bilgilendirmelerde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Filiz Gencan, vatandaşların sofrasına giren her ürünün güvenilir olmasının öncelikleri olduğunu belirtti.

Gencan, vatandaşların karşılaşacakları olumsuzlukları 153 Çözüm Edirne Hattı üzerinden iletebileceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun - Güncel
