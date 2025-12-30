Edirne'de yılbaşı öncesi gıda denetimi gerçekleştirildi

Edirne Belediyesi, yılbaşı öncesi vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla kent genelindeki denetimlerini artırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yürütülen denetimler kapsamında, yılbaşı döneminde gıda tüketiminin yoğunlaştığı pastaneler, kuruyemişçiler, fırınlar ve gıda satışı yapılan işletmelerde kontroller gerçekleştirildi.

Denetimlerde işletmelerin hijyen koşulları, ürünlerin üretim ve saklama süreçleri, son kullanma tarihleri ile gramaj ve fiyat etiketleri incelendi.

Mevzuata aykırı durumların tespit edildiği işletmelere gerekli uyarılar yapılırken, kurallara uygun faaliyet gösteren esnafa da bilgilendirmelerde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Filiz Gencan, vatandaşların sofrasına giren her ürünün güvenilir olmasının öncelikleri olduğunu belirtti.

Gencan, vatandaşların karşılaşacakları olumsuzlukları 153 Çözüm Edirne Hattı üzerinden iletebileceklerini kaydetti.