Edin Dzeko : Fenerbahçe'ye bireysel hedeflerimi gerçekleştirmek için gelmedim

Sezer AFŞAR - Mustafa AKIN / İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko, 'Açıkçası ben Fenerbahçe'ye bireysel hedeflerimi gerçekleştirmek için gelmedim. Buraya farklı sebeplerden dolayı geldim. Beni tanıyan insanlar bilir. Gol ve asist yapabiliriz ama en önemli şey takımın göstereceği performans' dedi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16'ncı hafta erteleme karşılaşmasında Konyaspor'u sahasında 7-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Sarı-lacivertli ekibin Bosna Hersekli santrforu Edin Dzeko, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren tecrübeli oyuncu, 'İyi bir galibiyet elde ettik. Bu tür maçlara güçlü başlamanız gerekiyor. Hiçbir zaman kolay bir maç yok. Sonuç kolay bir galibiyet gibi gözükse de öyle bir durum söz konusu değil. Bana göre yapmış olduğumuz işlerle bu galibiyeti elde ettik. En önemlisi de buydu' diye konuştu.

'ÖNEMLİ OLAN TAKIM OLARAK İYİ BİR OYUN SERGİLEMEK'

Ofansif oyuncuların ön plana çıktığını ancak defansif anlamda da iyi olduklarını aktaran Dzeko,?Takımın ofansif anlamda olduğu kadar defansif anlamda da iyi olması gerekiyor. Sonuçlara baktığınızda ofansif oyuncular ön plana çıkıyor gibi gözükebilir ama günün sonunda önemli olan şey takım olarak iyi bir oyun ortaya koyabilmek? şeklinde konuştu.

'YÖNETİM, TAKIMI GELİŞTİRMEK İÇİN KALİTELİ OYUNCULARLA GÖRÜŞÜYOR'

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığı Leonardo Bonucci hakkında gelen bir soruya ise Bosna Hersekli oyuncu şöyle cevap verdi:

'Her oyuncu bize yardımcı olabilmek için buraya gelecektir. Şu an resmiyet kazandı mı bilmiyorum. Kulüp en iyisini yapmaya çalışıyor. Yönetim, takımı geliştirmek için kaliteli oyuncularla görüşüyor. Oynanacak çok fazla maç var. Hep birlikte hareket etmeliyiz.'

'BURAYA FARKLI SEBEPLERDEN DOLAYI GELDİM'

Bireysel anlamda iyi bir performans sergilemesine rağmen takımın başarısının kendisi için en önemli şey olduğunu vurgulayan tecrübeli santrfor, 'Açıkçası ben Fenerbahçe'ye bireysel hedeflerimi gerçekleştirmek için gelmedim. Buraya farklı sebeplerden dolayı geldim. Beni tanıyan insanlar bilir. Gol ve asist yapabiliriz ama en önemli şey takımın göstereceği performans. Bu performansla golleri atabilirsiniz. İyi oynayabilirsek bu golleri atabiliriz. Ana hedefim, bu değil. Benim hedefim, takımın başarısı. Farklı kulvarlarda oynuyoruz ve takım olarak bu kulvarlarda başarılı olmayı hedefliyorum' şeklinde konuştu.

'BURAYI TERCİH ETMEK ONLAR ADINA ZOR DEĞİL'

Fenerbahçe'nin yaptığı bazı transferlerde oyuncularla konuştuğunun hatırlatılması üzerine ise tecrübeli oyuncu, 'Ben futboluma odaklanmış durumdayım. Burayı tercih etmek onlar adına zor değil. İyi oynayan bir takımız ve dört kulvarda mücadele ediyoruz. Harika oyunculardan kurulu, harika taraftara sahip bir kulübüz. Yeni gelen oyuncuların seçimlerine bakacak olursak buraya gelirken çok fazla tereddüt yaşayacaklarını düşünmüyorum' diyerek sözlerini noktaladı.