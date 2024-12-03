Eczacılar İnternet Üzerinden İlaç Alımına Dikkat Çekiyor

(ANKARA) - Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan, internet üzerinden ilaç alınmaması gerektiğine dikkat çekerek, "Çünkü, sahte ve kaçak ilaçlar en çok internet üzerinden satış imkanı buluyor. Sağlığınızdan olmak istemiyorsanız ister bitkisel, ister kimyasal olsun ilaçlarınızı eczanelerden alın" uyarısı yaptı.

TEİS Başkanı Nurten Saydan, yaptığı yazılı açıklamada, marketlerden, benzinlikten, pazarlardan, internetten ilaç alınmaması gerektiğini belirterek, vatandaşları bu konuda uyardı. Eczanelerde ilaç olarak satılması gereken ürünlerin internette, sosyal medya ya da merdiven altı gibi yerlerde kontrolsüzce satıldığının altını çizen Saydan, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"İnternet gibi ortamlarda kontrolsüz satışı yapılan ürünler hakkında nerede ise her gün çıkan haberler, eczanelerimizdeki ilaç ve ürünlerin ne kadar güvenli olduğunu ortaya koyuyor. Sağlığınızdan olmak istemiyorsanız ister bitkisel olsun ister kimyasal olsun ilaçlarınızı eczanelerden alın. Sahte ilaçlar, içerikleri bilinmediği için ciddi ölçüde sağlık riski oluşturuyor. Bu tür ilaçları kullanmak doğru tedaviyi alamamanıza sebep olabileceği gibi, sağlığınız ve güvenliğiniz için tehlikeli sonuçlar doğurma potansiyeline de sahiptir.

"Eczanelerde asla sahte ve kaçak ilaç bulunmaz"

Eczanelerde ilaç olarak satılması gereken bu ürünler internet ortamında, sosyal medya ya da merdiven altı gibi yerlerde kontrolsüzce satılıyor. Özellikle internet sitelerinden yapılan özendirici ve süslü söylemlere aldanılmaması ve asla internet üzerinden ilaç alınmaması gerekiyor. Çünkü, sahte ve kaçak ilaçlar en çok internet üzerinden satış imkanı buluyor. Kaynağı, üreticisi, saklama şartları bilinmeyen ve gerekli inceleme ve analizleri yapılmamış bu ürünlerin satılması, halk sağlığı için büyük risk taşıyor. Eczanelerimiz, Sağlık Bakanlığı kontrolünde ve denetiminde çalışmaktadır. Bu yüzden vatandaşlarımız ilaçlarını eczanelerimizden güvenle alabilirler, çünkü eczanelerimizde asla sahte ve kaçak ilaç bulunmaz."

"Eczaneler, vatandaşa en yakın sağlık danışma merkezleridir"

Eczacıların meslek hakkı sorunlarına da değinen Saydan, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Ülkemizdeki 'geleneksel eczacılık' modelinde eczacılar eczanelerinin hem sahibi hem de mesul müdürüdür. Her eczacının tek bir eczanesi bulunmaktadır ve vatandaşlarımıza 7 gün 24 saat hizmet veriyoruz. Eczaneler, vatandaşa en yakın sağlık danışma merkezleridir.

"2006 yılına kadar yüzde 10 olan meslek hakkımız kaldırıldığından itibaren ekonomik sıkıntılarla boğuşuyoruz"

Ülkemizde ilaç fiyatlandırma sistemi 'regresif-kademeli' yani fiyata bağlı olarak azalan sistem kullanılıyor. AB ülkeleri örnek alınarak 2006 yılından beri uygulanan bu sistemde maalesef bizler ekonomik olarak zorlanıyoruz. Nedeni bu ülkelerde eczacıların ayrıca 'eczacı meslek hakkı' bulunuyor. Bu bazen kutu başı, bazen de reçete başına oluyor. Bizlerin de 2006 yılına kadar yüzde 10 olan meslek hakkımız kaldırılmıştır. Bizler o günden bugüne kadar ekonomik sıkıntılarla boğuşuyoruz.

"Nöbet ücretimizi göz ardı ediliyor"

Ayrıca nöbetlerimizde 36 saat süre ile eczanelerimizi kapatmadan hizmet verdiğimiz halde nöbet ücretimiz yoktur. Ülkemizde her nöbet tutana ücret verildiği halde SGK nöbetlerimizde sigortalılarına hizmet verdiğimiz halde nöbet ücretimizi göz ardı ediyor."