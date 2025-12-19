Eceabat'ta zeytin üreticilerine hijyen eğitimi verildi

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde zeytin üreticilerine hijyen eğitimi verildi.

Eceabat Zeytin Üreticileri Derneği Başkanı Nihat Kurular, Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimin açılışında yaptığı konuşmada, derneğin temel hedefinin, bölgede yetişen ayrıcalıklı niteliklere sahip başta zeytin olmak üzere tarım ürünlerinin, yöre halkının ekonomik ve sosyal refahının artmasına katkıda bulunmasını sağlamak olduğunu hatırlattı.

Bu amaca hizmet edecek doğru ürünlerin yetiştirilmesinin, kalıcı hale getirilmiş üretim bilgisi, emek ve terbiye ile mümkün olduğunu ifade eden Kurular, "Değişen teknoloji üretim yöntemleri dışında tüketim alışkanlıkları ile tüketici taleplerini de değiştiriyor ve bunlar çok hızlı oluyor. Hijyen eğitimi gıda işiyle uğraşan ve kendi markasıyla ürün satmaya çalışan biz üreticiler için bir zorunluluktur." dedi.

Eceabat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisi Sevcan Baziki ise zeytin üretimi konusunda üreticilerin hep birlikte hareket etmesinin kıymetli olduğunu ifade etti.

Her üreticinin üretim esnasında dikkatli olduğunu bildiklerini belirten Baziki, "Bazen doğru bildiğimiz yanlışlar olabiliyor. Bunların ayırımına varabilmemiz için hijyen eğitimi düzenlendi. Eceabat zeytin yağını en kaliteli en iyi en güzel noktaya hep birlikte taşımaya çalışacağız." diye konuştu.

Eceabat Devlet Hastanesinde görevli sağlık memuru Fatih Keşkek tarafından verilen eğitimde üreticiler, temizlik ve hijyen arasındaki farklar, kişisel hijyen konularında bilgilendirildi.