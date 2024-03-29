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Ebrar Sitesi Selam Apartmanı davası devam ediyor

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"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Ebrar Sitesi Selam Apartmanı'nda 83 kişinin ölümü, 16 kişinin yaralanmasına ilişkin 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanık Ahmet Özdemir ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Sıtkı Okumuş ile başka dosyadan tutuklu Ercan Gök bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Müştekilerin kimlik tespitinin ardından savunması alınan Ercan Gök, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Gök, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremin çok şiddetli olduğu için binanın yıkıldığını öne sürdü.

Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporunu kabul etmediğini belirten Gök, davaya konu olan apartmanın yıkılmış fotoğraflarını incelediğini ve apartmanın yan yattığını savundu.

Zemin sıvılaşmasından dolayı binanın yan yattığını öne süren Gök, sağlık sorunları gerekçesiyle beraatini talep etti.

Tutuklu sanık Sıtkı Okumuş da kentte birçok inşaatın projesini hazırlayıp çizdiğini ve depremin ardından yaptığı projelerin birçoğunun zarar görmediğini söyledi.

Okumuş, yanlış yapılan zemin etüdünün cezasını çektiklerini, yumuşak zemine yapılan binaların yaşanan depreme dayanmasının mümkün olmayacağını öne sürdü.

Selam Apartmanı'nın bulunduğu bölgede birçok binanın yıkıldığını ifade eden Okumuş, depremin ardından bir firmanın apartmanın yıkıldığı bölgede zemin etüdü çalışması yaptığını ve 30 su kuyusu bulduklarını iddia ederek beraatini istedi.

Müştekilerden Fatma Gonca da binanın kum gibi kaydığını ve depreme 4 saniye dayanamayarak çöktüğünü dile getirdi.

Kendisinin saatler sonra enkazdan çıktığını anlatan Gonca, çocuklarının ve kendisinin depremde yaralandığını kaydetti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: AA / Güncel

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