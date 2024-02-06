Düzceliler tek yürek oldu

DÜZCE - Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yıl dönümü dolayısıyla Düzce'de anma programı düzenlendi. Programda konuşan Vali Selçuk Aslan, Düzcelilerin yardım için seferber olduğunu belirterek, "Düzce konteyner üretim üssüne döndürüldü. 10 bin 160 konteyner Düzce'de üretilip deprem bölgelerine gönderildi" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yıl dönümü dolayısıyla Düzce'de anma programı düzenlendi. Büyük Cami önünde gerçekleştirilen anma programında deprem fotoğraflarından oluşan sergi açıldı. Anı zamanda programda, afet bölgelerinde görev yapan arama kurtarma derneklerinin stantları da kuruldu.

Düzcelilerin duyarlı davranarak, deprem bölgelerine yardım yaptığını aktaran Vali Selçuk Aslan, "Düzce halkı bir ve bütün oldu. Tabiri caizse Düzce halkı yardım da yarıştı. Deprem bölgesine 781 arama kurtarma uzmanları olmak üzere bin 865 personel, 468 araç ve ekipmanla desteğe gidildi" dedi.

Depremzedeler için binlerce konteyner üretildiğine de dikkat çeken Aslan, "Düzce konteyner üretim üssüne döndürüldü. 10 bin 160 konteyner Düzce'de üretilip deprem bölgelerine gönderildi. 6 bin 227 depremzede Düzce'de misafir edildi. Düzce'den deprem bölgesine 252 tır, 274 panelvan dolusu yardım malzemesi Düzcelilerin yardım seferberliğiyle gönderildi. Düzce 1999 depremlerini yaşamış, depremlerin ne olduğunu bilen bir şehir olarak üzerine düşeni sonuna kadar yerine getirdi" diye konuştu.