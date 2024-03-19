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Düzce Üniversitesi'nde Orman Haftası etkinlikleri düzenlendi

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Düzce Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu. Etkinliğe, bölüm başkanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Düzce Üniversitesinde (DÜ) "Orman Haftası" etkinlikleri kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.

DÜ'den yapılan açıklamaya göre, Orman Fakültesi ve Ormancılık Meslek Yüksekokulu tarafından Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, öğretim üyeleri ve öğrenciler fidan dikti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DÜ Orman Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yılmaz Türk, Orman Haftasında benzer etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu da Peyzaj Mimarlığı ve Orman Mühendisliği bölümlerinin birçok dersini Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi'nde gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Necmi Aksoy ise "Dünyayı ağaç kurtaracak. Kıyamet de kopsa yine ağaç dikin ki dünyamız yaşanılabilir olmaya devam etsin." ifadesini kullandı.

Etkinliğe, bölüm başkanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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