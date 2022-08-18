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Düzce haberleri! Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Düzce haberleri! Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Güncel Haberler

Düzce gündem haberi: Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli cezaevine gönderildi.

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma neticesinde, kentte uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen bir kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan şüphelinin ikametinde ve üzerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabanca ve 2 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Öte yandan, şüpheliden uyuşturucu madde aldığı gerekçesiyle bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel

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