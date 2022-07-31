Düzce haberleri: Düzce'de devrilen traktörün altında kalan kişi öldü Gelen Düzce haberlerine göre Düzce'nin Akçakoca ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti. Dadalı köyünde fındık bahçesine çalışmaya giden Mehmet Karakuzu'nun (60) kullandığı traktör, Düztarla mevkisinde devrildi. Traktörün altında kalan sürücü kaza yerinde hayatını kaybetti. Karakuzu'nun cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Güncel AA / Soner Şen Akçakoca Düzce Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Düzce haberleri: Düzce'de devrilen traktörün altında kalan kişi öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.