Düzce haberleri: Düzce'de devrilen traktörün altında kalan kişi öldü - Haberler

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Düzce haberleri: Düzce'de devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

Düzce haberleri: Düzce'de devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

Gelen Düzce haberlerine göre Düzce'nin Akçakoca ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Dadalı köyünde fındık bahçesine çalışmaya giden Mehmet Karakuzu'nun (60) kullandığı traktör, Düztarla mevkisinde devrildi.

Traktörün altında kalan sürücü kaza yerinde hayatını kaybetti.

Karakuzu'nun cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Soner Şen - Güncel

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