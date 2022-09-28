Otomobilin çarptığı direk kafeteryadaki masaların üzerine devrildi Güncel Haberler Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, otomobil çarparak devirdiği aydınlatma direğinin yolun kenarında bulunan kafeteryadaki masaların üzerine devrilmesi hasara yol açtı. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, otomobil çarparak devirdiği aydınlatma direğinin yolun kenarında bulunan kafeteryadaki masaların üzerine devrilmesi hasara yol açtı. Osmaniye Mahallesi Çınar Caddesi'nde ilerleyen sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk, yol kenarında bulunan kafeteryadaki masaların üzerine devrildi. Olayda masaların bir kısmı hasar gördü. Öte yandan kafeteryada kimsenin bulunmadığı olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Güncel Kaynak: AA / Soner Şen Osmaniye Akçakoca Düzce Güncel Haberler

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