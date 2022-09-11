Son dakika 3. sayfa: Kontrolden çıkan motosiklet orta refüje çarptı: 2 ölü Güncel Haberler Gelen son dakika haberine göre -Kontrolden çıkan motosiklet orta refüje çarptı: 2 ölü Düzce'nin D-655 Karayolu'nda kontrolden çıkan motosikletin bariyerlere çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi hayatını kaybetti. -Kontrolden çıkan motosiklet orta refüje çarptı: 2 ölü DÜZCE - Düzce'nin D-655 Karayolu'nda kontrolden çıkan motosikletin bariyerlere çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza, D-655 Düzce- Akçakoca Karayolu Tepeköy Mevkiinde medyana geldi. Edinilen bilgilere göre, Batuhan Beşel idaresindeki 43 ABA 139 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Meydana gelen kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan Duygu Gedik olay yerinde hayatını kaybederken sürücü Batuhan Beşel, olay yerine sevk edilen ambulansla ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Beşel, yapıl tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Güncel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selçuk Akyol Akçakoca Tepeköy Düzce 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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