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Düzce'de yoğun kar yağışı

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Düzce'de yoğun kar yağışı Düzce'de akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı şehri bir anda beyaza bürüdü.

Düzce'de yoğun kar yağışı

DÜZCE - Düzce'de akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı şehri bir anda beyaza bürüdü. Ekiplerin karla mücadele çalışmaları ise hızlandı.

Düzce'de beklenen yoğun kar yağışı akşam saatlerinde başladı. Bir anda beyaza bürünen şehirde karla mücadele çalışmaları da hızlandı. Ana arterlerde Düzce Belediyesi ekiplerince yapılan kar küreme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Karayolları ekipleri de D-100 ve D-655 karayolunu açık tutmak için yollarda tuzlama ve küreme çalışmalarını sürdürüyor. Düzce Valiliği şiddetli kar yağışı uyarısında bulunduğu kentte engelli ve hamile kişilere 1 gün idari izin verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Güncel

Düzce Güncel Haberler

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