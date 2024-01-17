Üye Girişi
Haberler

Düzce'de Valizden 8 Kilogram Bal Çıktı

Güncelleme:
Abone Ol

Düzce'nin Yığılca ilçesinde bir evin balkonunda arıların petek yaptığı valizden yaklaşık 8 kilogram bal alındı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde bir evin balkonunda arıların petek yaptığı valizden yaklaşık 8 kilogram bal alındı.

İlçe merkezinde ikamet eden İlhami Yörük, Gelenöz köyündeki evinin balkonunda atıl halde bulanan valize arıların petek yaptığı haberini aldı.

Köye giden ve bal toplama anını kaydeden Yörük, AA muhabirine, ilçe merkezinde yaşadığını belirterek, "Gelip petekleri topladım. Valizden yaklaşık 8 kilogram bal çıktı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Yığılca Düzce Hayvanlar Doğa Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title