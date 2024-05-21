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Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

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Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sokak satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü. Takibe alınan F.T'nin üzerinde ve ikamette yapılan aramada 4 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan bir kişi hakkında, şüpheliden uyuşturucu satın aldığı gerekçesiyle adli işlem yapıldı.

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sokak satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Takibe alınan F.T'nin üzerinde ve ikamette yapılan aramada 4 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan bir kişi hakkında, şüpheliden uyuşturucu satın aldığı gerekçesiyle adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Narkotik Düzce Suç Hukuk Güncel Haberler

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