Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı
Düzce'de üzerinde ve evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Düzenlenen operasyonda E.Ç'nin üzerinde ve evinde 160 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Şüpheliden uyuşturucu satın aldığı tespit edilen 1 kişi hakkında ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.