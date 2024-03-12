Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı
Düzce'de yapılan uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, E.S'nin üst aramasında 29 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Düzce'de bir miktar uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, E.S'nin üst aramasında 29 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.