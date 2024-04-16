Düzce'de Otomobil Kaza Yaptı: 2 Yaralı
Düzce'de otomobilin bariyere çarpması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
R.B.K. idaresindeki 81 ADR 163 plakalı otomobil, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Konuralp bölgesi Tabakhane Köprüsü'nde bariyere çarptı.
Yaklaşık 50 metre yüksekliğindeki dere yatağına düşmekten bariyer sayesinde kurtulan otomobilin sürücüsü ile araçtaki 1 kişi hafif yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslara alınan yaralılardan 1'i ayakta tedavi edildi, diğeri Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.