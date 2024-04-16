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Düzce'de Otomobil Kaza Yaptı: 2 Yaralı

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Düzce'de otomobilin bariyere çarpması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

R.B.K. idaresindeki 81 ADR 163 plakalı otomobil, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Konuralp bölgesi Tabakhane Köprüsü'nde bariyere çarptı.

Yaklaşık 50 metre yüksekliğindeki dere yatağına düşmekten bariyer sayesinde kurtulan otomobilin sürücüsü ile araçtaki 1 kişi hafif yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslara alınan yaralılardan 1'i ayakta tedavi edildi, diğeri Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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