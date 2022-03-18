Düzce'de otomobil ile çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı
AA - Gökhan Alkan - Güncel
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Düzce'nin Yığılca ilçesinde, otomobil ile traktörün çarpışması sonucu yaralanan bir kişi tedavi altına alındı.
DÜZCE (AA) - Düzce'nin Yığılca ilçesinde, otomobil ile traktörün çarpışması sonucu yaralanan bir kişi tedavi altına alındı.
Zekeriya K. idaresindeki 14 AH 098 plakalı traktör, Düzce-Yığılca kara yolu Güney mevkisinde Hasan T'nin kullandığı 41 BC 098 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle traktör sürücüsü asfalt zemine düşerek yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırdı.
Zekeriya K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
AA / Gökhan Alkan - Güncel