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Düzce'de motosikletin çarptığı yaya öldü, sürücü ağır yaralandı

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Düzce'de motosikletin çarptığı yaya öldü, sürücü ağır yaralandı.

R.A.U. idaresindeki 81 ADE 757 plakalı motosiklet, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu Karaca mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Şen'e (53) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın ve motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Şen, kurtarılamadı. Motosiklet sürücüsünün de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

Motosiklet Düzce Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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